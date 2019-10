Von Tram eingeklemmt: Mann verliert bei Unfall Arm

Unfall in Pankow: Ein Feuerwehr-Kran hebt die Tram an, damit die Retter den eingeklemmten Mann befreien können.

Bei einem Unfall mit einer Tram in Prenzlauer Berg konnte die Feuerwehr einen Schwerverletzten erst nach Stunden befreien.

Berlin. In Prenzlauer Berg hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. An der Straßenbahnhaltestelle Björnsonstraße (Bornholmer Straße) geriet gegen 3.40 Uhr ein Mann gegen zwischen Bahnsteig und eine einfahrende Tram.

Den Rettungskräften der Feuerwehr gelang es aber nicht, den Mann zu befreien. Sofort wurde der technische Dienst hinzugezogen, der mit einem Kran anrückte. Es wurde versucht, die Tram anzuheben, trotzdem konnte der Mann nicht hervor gezogen werden.

Erst gegen 5.30 Uhr, mit Hilfe von schwerem technischen Gerät und in ständiger Beratung mit Experten der BVG, gelang es, den Schwerverletzten aus der sehr ungünstigen Lage zu befreien. Der Mann verlor bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen einen Arm. Die ungewöhnlich lange Rettungsmaßnahme wurde auch durch anhaltenden Regen erschwert.

Unfall in Rummelsburg: Mädchen von Tram erschlagen

Die Rettungskräfte gingen äußerst bedacht vor, um eine Katastrophe wie in Rummelsburg zu vermeiden. Im Juni 2018 starb dort ein Mädchen, das fast gerettet wurde, aber dann von der angehobenen Tram erschlagen wurde. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.

