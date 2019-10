Hund fährt in Berlin alleine Bus - Polizei sucht Besitzer

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 3. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Kleiner Hund fährt alleine Bus - Polizei sucht Besitzer +++

Ein kleiner Hund ist am Donnerstagvormittasg allein in Berlin in einem BVG-Bus unterwegs gewesen. Die Polizei nahm die Yorkshire-Hündin ersteinmal auf und versorgte das durchnässte Tier. Zwar ist der Hund gechipt, es war jedoch kein Name oer Adresse hinterlegt. Nun hoffen die Beamten, dass sich Herrchen oder Frauchen bald melden.

+++ Autofahrer flüchtet vor Polizei und kracht in Baustelle +++

Lichtenberg: Ein Autofaher hatte auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall.

In der Nacht zu Donnerstag wollten Polizisten am Weißenseer Weg in Lichtenberg ein verdächtiges Auto anhalten und kontrollieren. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Hohenschönhausen. Auf dem Malchower Weg Ecke Privatstraße stellte sich dann ein Zivilwagen quer auf die Fahrbahn. Der Flüchtige konnte gestoppt werden, allerdings krachte er dabei in eine Baustelle. Der Fahrer wurde festgenommen.

+++ Von Tram eingeklemmter Mann erst nach Stunden befreit +++

Unfall in Pankow: Ein Feuerwehr-Kran hebt die Tram an, damit die Retter den eingeklemmten Mann befreien können.

Bei einem Unfall mit einer Tram in Prenzlauer Berg konnte die Feuerwehr einen Schwerverletzten erst nach Stunden befreien. Der Arm des Mannes musste amputiert werden.

+++ Verletzte bei Schlägerei nahe des Alexanderplatzes +++

An der Dircksenstraße in Mitte ist es zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei schritt ein.

An der Dircksenstraße in Mitte sind in der Nacht zwei Personengruppen aneinander geraten. Dabei kam es zu einer Schlägerei, in deren Verlauf zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten.

+++ Wochenendhaus brennt aus +++

In Neuenhagen ist ein Wochenendhäuschen abgebrannt.

An der Niederheidenstraße in Neuenhagen bei Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland) stand in der Nacht eine kleines Wochenendhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte den Brand nach einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

+++ Rucksackräuber festgenommen +++

Die Polizei hat in Neukölln einen 15-Jährigen festgenommen, der zuvor einer 22-Jährigen den Rucksack geraubt haben soll. Die Frau hatte der Polizei gesagt, sie sei gegen 1 Uhr im Hausflur ihres Wonhauses in der Kienitzer Straße attackiert worden. Der Räuber hätte ihr den Rucksack heruntergerissen und sei dann geflüchtet. Die Frau nahm die Verfolgung auf und konnte kurz darauf Polizeibeamte auf sich aufmerksam machen, die den flüchtenden 15-Jährigen festnahm. Die Frau erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.

+++ Auto in Marzahn in Flammen +++

In Marzahn hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Ein Anwohner der Machwitzastraße bemerkte gegen 1.40 Uhr Feuerschein und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen an einem Mercedes, durch die auch ein davor geparkter Hyundai beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat ermittelt.

+++ Motorradfahrer schwer verletzt +++

Eine Autofahrerin hat am Mittwochabend in Friedenau einen Motorradfahrer übersehen, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Die 43-Jährige war laut Polizei gegen 23 Uhr mit ihrem VW auf der Bundesallee Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz unterwegs. Als sie an der Görresstraße wendete, erfasste sie mit ihrem Auto den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 56-Jährige erlitt bei dem Sturz Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesallee war bis etwa 0.50 Uhr zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Bundesplatz gesperrt.

+++ Autofahrer erfasst Fußgängerin beim Aussteigen aus Tram +++

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag eine 19-Jährige schwer verletzt. Die junge Frau war gegen 2.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Milastraße in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg aus der Tram gestiegen, als der 29-Jährige sie mit seinem Toyota erfassste. Laut Polizei war der Mann rechts an der haltenden Straßenbahn vorbeigefahren. Die 19-Jährige erlitt Arm- und Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.