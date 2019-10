Berlin-Lichtenber: Autofahrer kracht auf Flucht vor Polizei in Baustelle

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 3. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Autofahrer flüchtet vor Polizei und kracht in Baustelle +++

In der Nacht zu Donnerstag wollten Polizisten am Weißenseer Weg in Lichtenberg ein verdächtiges Auto anhalten und kontrollieren. Dessen Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Hohenschönhausen. Auf dem Malchower Weg Ecke Privatstraße stellte sich dann ein Zivilwagen quer auf die Fahrbahn. Der Flüchtige konnte gestoppt werden, allerdings krachte er dabei in eine Baustelle. Der Fahrer wurde festgenommen.

+++ Von Tram eingeklemmter Mann erst nach Stunden befreit +++

Unfall in Pankow: Ein Feuerwehr-Kran hebt die Tram an, damit die Retter den eingeklemmten Mann befreien können.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall mit einer Tram in Prenzlauer Berg konnte die Feuerwehr einen Schwerverletzten erst nach Stunden befreien. Der Mann soll einen Arm verloren haben. Lesen Sie HIER mehr!

+++ Verletzte bei Schlägerei nahe des Alexanderplatzes +++

An der Dircksenstraße in Mitte ist es zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei schritt ein.

Foto: Thomas Peise

An der Dircksenstraße in Mitte sind in der Nacht zwei Personengruppen aneinander geraten. Dabei kam es zu einer Schlägerei, in deren Verlauf zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten.

+++ Wochenendhaus brennt aus +++

In Neuenhagen ist ein Wochenendhäuschen abgebrannt.

Foto: Thomas Peise

An der Niederheidenstraße in Neuenhagen bei Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland) stand in der Nacht eine kleines Wochenendhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte den Brand nach einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.