Berlin-Zehlendorf: Demenzkranker Senior vermisst: Wer hat Jürgen Lange gesehen?

Die Polizei sucht nach Jürgen Lange aus Zehlendorf. Der 83 Jahre alte Senior wird seit Freitag, den 20. September vermisst. Er verließ gegen 16 Uhr das Seniorenheim in der Adolfstraße. Der Rentner kehrte aber nicht zurück. Er leidet unter Demenz und ist nur teilorientiert.

Beschreibung des Vermissten:

180 bis 185 cm groß

schlanke Figur

Brillenträger

bekleidet mit einer dunklen Jacke, Stoffhose, braunen Halbschuhen und einer Schirmmütze

eingenähte Namensschilder in den Kleidungsstücken

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat den vermissten Senior seit Freitag, den 20. September 2019, 16 Uhr, gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.