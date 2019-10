Neukölln: Berliner Polizei stoppt Hochzeitskorso - Führerscheine und Autos beschlagnahmt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, den 1. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Axt-Angreifer in Klinik untergebracht +++

Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf zwei Familienmitglieder in Biesdorf ist der Tatverdächtige im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Nachfrage mit. Es liege ein entsprechender Unterbringungsbefehl vor. Der 52-Jährige ist vermutlich psychisch krank und steht im Verdacht, am Wochenende seine Schwester und seinen Schwager in einem Einfamilienhaus mit einer Axt angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Die beiden 48-Jährigen waren in der Nacht zu Sonntag nach Polizeiangaben notoperiert worden.

+++ Hochzeitskorso aus der Spur - Polizei beschlagnahmt Autos +++

Ein Hochzeitskorso in Neukölln ist wegen riskanter Fahrmanöver von der Polizei gestoppt worden. Mehrere Wagen seien am Montag in der Urbanstraße wegen Raserei und risikoreicher Fahrbahnwechsel aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer hätten Unfälle nur mit scharfen Bremsmanövern verhindern können. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der 19, 22 und 30 Jahre alten Raser sowie ihre PS-starken Fahrzeuge - einen Lamborghini, einen Porsche und einen BMW. Es wurden drei Strafanzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen gestellt.

+++ Mädchen bei Unfall schwer verletzt +++

Eine 13-Jährige ist am Dienstagmorgen in Alt-Treptow von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 53-Jähriger gegen 7.25 Uhr mit seinem Renault auf der Lohmühlenstraße und erfasste in Höhe der Lexisstraße das Mädchen, das die Fahrbahn von rechts aus betreten hatte. Die Schülerin kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

+++ Schad-Software bei Kammergericht entdeckt +++

Das Computersystem des Kammergerichts Berlin ist seit dem Freitag vom Netz genommen worden. Es wurde eine Schad-Software festgestellt. "Die Arbeitsfähigkeit ist gewährleistet. Weitere Gerichte in Berlin sind nicht betroffen", teilte das Kammergericht in einer Pressemitteilung mit. Wie die Schad-Software auf die Rechner kam, ist derzeit noch unklar.

Die IT-Experten werden von Fachkräften des IT-Dienstleistungszentrums Berlin und der Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt, um das Problem zu beheben und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Derzeit ist das Kammergericht nur telefonisch, per Fax und postalisch zu erreichen. Das elektronische Anwaltspostfach funktioniert weiterhin.

+++ Drogen in Shisha-Bar entdeckt +++

In Spandau sind am Montag Shisha-Bars kontrolliert worden. "Neben überhöhten CO-Werten, unzulässigen Kohleöfen & beanstandeten Kassenführungen wurden auch Drogen entdeckt", teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Gemeinsam mit dem Finanzamt und der Steuerfahndung überprüften Kollegen des LKA, der Direktion 2 und Direktion Einsatz die Lokale.

Stickige Luft!😷

Gemeinsam mit Finanzamt & Steuerfahndung überprüften Kolleg. unserer #Dir2, #DirE & unseres #LKA gestern in #Spandau Shisha Bars. Neben überhöhten CO-Werten, unzulässigen Kohleöfen & beanstandeten Kassenführungen wurden auch Drogen entdeckt.

^tsm pic.twitter.com/Gcyc1nfxg2 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 1, 2019

+++ Denkmal in Moabit beschädigt +++

Unbekannte haben das Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung im Magnus-Hirschfeld-Ufer in Moabit beschädigt. Die Gesichter von Anita Augspurg und Karl Heinrich Ulrichs waren zerkratzt und die Augen ausgebrannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montagnachmittag wurde über die Internetwache Anzeige erstattet.

Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu der gemeinschädlichen Sachbeschädigung übernommen. Bereits im Herbst 2018 und auch im Sommer 2017 wurde das Denkmal beschädigt. Vorausgegangen waren zahlreiche weitere Sachbeschädigungen.

Jörg Steinert, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg: „Die in jahrelanger Arbeit mühevoll aufgebauten Gedenk- und Erinnerungsorte für die homosexuelle Verfolgungs- und Emanzipationsgeschichte wurden allein in diesem Jahr schon mehrfach beschädigt. Vandalismus ist keine Bagatelle. Diese Straftaten sind ein großes Ärgernis und zeugen von Hass und Respektlosigkeit.“

Laut Bundesinnenministerium wurden in den ersten acht Monaten 2019 bislang 42 Sachbeschädigungen gemeldet, „die dem Themenfeld sexuelle Orientierung zugeordnet sind". Im gesamten Vorjahreszeitraum waren nach Angaben der Bundesregierung 25 Sachbeschädigungen aus Hass auf LSBTI gemeldet worden.

+++ Auto in Friedrichsfelde ausgebrannt +++

Ein Auto ist in Friedrichsfelde nahezu komplett ausgebrannt. Ein Passant hörte gegen ein Uhr zunächst einen Knall und sah dann in der Mellenseestraße einen VW Polo, der in Flammen stand. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Ein daneben geparkter Skoda Fabia wurde durch die starke Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Küchenbrand in Tempelhof-Schöneberg +++

Am Montagfrüh ist es zu einem Brand in Tempelhof-Schöneberg gekommen. Um 8.14 Uhr wurde der Küchenbrand in der Kloster-Zinna-Straße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Lichtenrade wurde um 8.15 Uhr alarmiert, rückte sechs Minuten später aus. Um 8.23 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort und hatte den Brand nach 15 Minuten unter Kontrolle.

+++ Farbschmierereien am Amtsgericht +++

Dienstag früh ist in Lichtenberg eine Sachbeschädigung festgestellt worden. Gegen 5.15 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes Lichtenberg am Roedeliusplatz rosa und graue Farbschmierereien neben dem Eingang und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.