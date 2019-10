Nach Feuer: U-Bahnen der U1 und U3 fahren wieder

Berlin. Nach dem Brand unter der Trasse der U-Bahn-Linien U1 und U3 ist der Verkehr zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor wieder angelaufen.

Die Reparaturarbeiten seien abgeschlossen und die Züge seit 22.30 Uhr wieder im regulären Takt unterwegs, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Die BVG hatte zunächst mitgeteilt, die Reparaturarbeiten könnten sich bis zum Wochenende ziehen.

Mitarbeiter der BVG versuchen den Schaden an den Gleisen der U-Bahn zu beheben. Dieser war durch ein brennendes Gebüsch unterhalb der Bahntrasse, am Halleschen Ufer in Kreuzberg, entstanden.

Foto: Thomas Peise

In der Nähe der Zossener Brücke in Kreuzberg war am Dienstag ein Gebüsch unter der Hochbahn in Brand geraten. Laut BVG wurden Signal-Kabel schwer beschädigt. Die Polizei ging nach Angaben eines Sprechers von fahrlässiger Brandstiftung aus. Einen Anschlag hatte die Kripo ausgeschlossen.

Daraufhin musste der Verkehr zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Kottbusser Tor unterbrochen werden.

In der Nähe der Zossener Brücke in Kreuzberg war ein Gebüsch unter der Hochbahn in Brand geraten.

Foto: Peise

Nach einer ersten Einschätzung der Experten sollte die Reparatur mehrere Tage dauern, teilte eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am späten Dienstagabend mit. Doch nun konnten die Arbeiten doch eher als gedacht beendet weren.

Auf der Website der BVG hieß es am Mittwochnachmittag: "Wir haben nach der Schadensaufnahme noch in der Nacht mit der Reparatur begonnen. Die Kabel müssen nun von Hand neu verknüpft und anschließend geprüft werden. Nach derzeitiger Prognose kann dies bis zum Wochenende dauern." Zeitweise wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

U1/U3: wegen des Kabelschadens sind bis auf Weiteres zwischen U Nollendorfplatz und U Kottbusser Tor unterbrochen. Bitte nutzt zwischen die Linie U2 bis U Gleisdreieck und den Ersatzverkehr zwischen U Gleisdreieck und U Kottbusser Tor. https://t.co/BIOpkSFZ8L #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) October 2, 2019