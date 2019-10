S-Bahn Berlin: Sprayer besprühen komplette Bahn während der Fahrt

Berlin. Mehrere Sprayer haben eine fahrende S-Bahn auf beiden Seiten ganzflächig besprüht. Zudem beschmierten sie den Bahnhof Yorckstraße und Gleisanlagen auf einer Fläche von knapp 300 Quadratmetern, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Polizei fand an dem S-Bahnhof in Schöneberg 18 zum Teil noch mit Farbe befüllte Feuerlöscher. Nach Aussage eines Zeugen soll die Sprayer-Gruppe aus 20 maskierten und schwarz gekleideten Menschen bestanden haben. Sie sollen nach dem Vorfall am Sonnabendmorgen über einen angrenzenden Friedhof geflüchtet sein.

S-Bahn mit Graffiti bessprüht: 20.000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Bundespolizei mehr als 20 000 Euro. Sie ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.