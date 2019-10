"Maskenmann" nach Fluchtversuch aus JVA Tegel nun auf Abschirmstation

Der Angeklagte Mario K. (Mitte) verdeckt beim Prozess im Juni 2014 mit einem Hefter sein Gesicht neben seinem Anwalt. Der "Maskenmann" scheiterte am Montagvormittag bei einem Ausbruchsversuch aus der JVA Tegel.

Am Montagmorgen wollte ein Insasse aus der JVA Tegel in MacGyver-Manier flüchten. Bei ihm handelt es sich um den "Maskenmann".

Berlin. Der 52-jährige Gefangene, der am Montag aus der JVA Tegel flüchten wollte, hatte aus Tisch- und Stuhlbeinen seiner Zelle auch einen Wurfanker gebaut. Mit dem Anker und einem Seil aus Bettlaken habe er wahrscheinlich die Außenanlagen überwinden wollen, sagte Justizverwaltungssprecher Sebastian Brux am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Brux war das ein aussichtsloses Unterfangen: „Er hätte es nur bis zum Freigelände geschafft, auf das er sowieso jeden Tag darf.“ Der Gefangene, bei dem es sich um den sogenannten "Maskenmann" handelt, sei vorerst auf einer Abschirmstation untergebracht und dürfe nur noch allein in den Freigang.

Am Montag haben Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel den Ausbruchsversuch vereiteln können. Ein Gefangener hatte es geschafft, die Gitterstäbe seiner Zelle zu entfernen. Als er sich aus dem dritten Stock auf die Außenflächen des Anstaltsgeländes abseilen wollte, bemerkte ein Bediensteter, wie der Mann vor der Außenfassade hing. Er alarmierte seine Kollegen – und der Fluchtversuch war beendet.

"Maskenmann" wollte durch chemische Reaktion aus seiner Zelle in der JVA Tegel entkommen

Die Bediensteten glaubten zunächst, der Gefangene habe die Gitter seines Zellenfensters aufgeschweißt. Wie die Justizverwaltung am Montagmittag mitteilte, nutzte er aber eine Methode, die selbst langjährige Gefängnismitarbeiter zum Staunen gebracht haben dürfte: Denn er brachte die Gitterstäbe mithilfe von Strom und einer chemischen Reaktion zum Schmelzen.

Das Gemisch, das die Reaktion hervorrief und dem Insassen den Weg in die Freiheit bahnen sollte, bestand dem Vernehmen nach aus Aluminium- und Eisenoxidpulver. Möglich erscheint, dass er die Stoffe aus Kochgeschirr gewann, das im Gefängnis genutzt wurde. Die Reaktion der Stoffe führt zu einer starken Hitzeentwicklung. Sie nutzte dem Gefangenen offenbar dazu, die Gitterstäbe zum Schmelzen zu bringen.

Laut Chemie-Professor Ulrich Abram von der Freien Universität Berlin ist es nur „schwer vorstellbar“, dass der Gefangene mit diesen einfachen Zutaten Metall zum Schmelzen brachte. Im Handel seien aber Substanzen erhältlich, mit denen man Metall einfach erhitzen könne. Experten des Landeskriminalamts untersuchen laut Brux nun den Vorgang. „Wenn wir das Ergebnis haben, werden wir prüfen, ob einzelne Substanzen im Gefängnis verboten werden“, kündigte Brux an. In seiner Zelle fanden sich laut Brux Zitronennetze, Putzmittel und Backzutaten. Jetzt werde geprüft, mit welchem Gemisch es gelang, die Gitterstäbe zu durchtrennen.

Als Bedienstete nach der Flucht die Zelle durchsuchten, fanden sie zudem Drähte, die von der Steckdose zum Zellenfenster führten. Wie es aus Justizkreisen hieß, wird dies als Hinweis gewertet, dass der Mann die Gitterstäbe zusätzlich zu der chemischen Reaktion noch unter Strom gesetzt hatte, wodurch die Gitter noch heißer wurden, so dass sie schmolzen.

Außenmauern hätten eine Flucht verhindern sollen

Um sich aus der Zelle abzuseilen, hatte der Gefangene Bettlaken und Bettwäsche miteinander verknotet. Die Details des Fluchtversuchs würden nun untersucht, sagte der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux.

Die Gefahr einer vollendeten Flucht habe zu keiner Zeit bestanden. „Nach dem Abseilen wäre der Gefangene immer noch auf dem Gefängnisgelände gewesen und hätte die Außensicherungsanlage, also einen Mauer und einen Zaun, überwinden müssen“, sagte Brux. Wie der Mann sich die Flucht nach dem Abseilen vorgestellt hatte, blieb unklar.

Bemerkt wurde der Fluchtversuch von einem Bediensteten, der gerade seinen Dienst angetreten hatte. Die herbeigerufenen Mitarbeiter holten den gescheiterten Ausbrecher um etwa 4.30 Uhr morgens mit einer Leiter von der Fassade der Teilanstalt V. Der 52 Jahre alte Mann habe dabei keinen Widerstand geleistet. Anschließend sei er in einen besonders gesicherten Haftraum gebracht worden.

Mario K. wurde als "Maskenmann" bekannt

Spektakulär ist der Ausbruchsversuch nicht nur wegen der Umstände, sondern auch wegen des Gefangenen, der den Versuch unternommen hatte. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um den als „Maskenmann“ bekannt gewordenen Mario K.

Der gelernte Dachdecker hatte vor rund acht Jahren im brandenburgischen Bad Saarow versucht, die Tochter einer Unternehmergattin zu entführen. Dabei schoss er einen Personenschützer an, der seitdem querschnittsgelähmt ist. Außerdem entführte K. ein Jahr später einen Investmentbanker am Storkower See, der sich erst nach 33 Stunden aus seiner Gewalt befreien konnte. Als „Maskenmann“ wurde er bekannt, weil er bei den Taten eine Art Imkermaske trug.

Das Verfahren gegen Mario K. zog sich in die Länge, galt als Indizien-Prozess. Im Juni 2015 verurteilte das Landgericht Frankfurt (Oder) ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen versuchten Mordes und erpresserischen Menschenraubs. Rechtskräftig wurde das Urteil erst im Oktober 2016, als der Bundesgerichtshof eine Revision ablehnte.

Lebenslange Haft wegen versuchten Mordes

Nun wird K. noch etliche Jahre in Haft bleiben. Eine weitere Verurteilung wegen des Fluchtversuchs droht ihm nicht. Nach seiner Freiheit zu streben, gilt in Deutschland nicht als strafbar. Weil er die Gitter zerstörte, wird sich K. allenfalls wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Ein Sprecher der Justizverwaltung kündigte an, die Mitglieder des Rechtsausschusses würden am heutigen Dienstag über die Umstände des Fluchtversuchs informiert. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte: „Ich danke den aufmerksamen Beamten, dass sie den Fluchtversuch vereitelt haben.“ (mit dpa)