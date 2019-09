JVA Tegel: Fluchtversuch - Gefangener schweißt Gitter seiner Zelle auf

Berlin. In der Justizvollzugsanstalt Tegel (JVA Tegel) haben Beamte am frühen Montagmorgen einen Ausbruchsversuch vereitelt. Der Gefangene hatte die Gitter seiner Zelle in der Teilanstalt V aufgeschweißt und sich aus dem dritten Stock an der Fassade abgeseilt.

Bedienstete bemerkten den Fluchtversuch und holten den 52 Jahre alten Mann um etwa 4.30 Uhr von der Fassade herunter. Der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, sagte der Berliner Morgenpost, dass zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer vollendeten Flucht bestand.

„Nach dem Abseilen wäre der Gefangene immer noch auf dem Gefängnisgelände gewesen und hätte die Außensicherungsanlage, also einen Mauer und einen Zaun, überwinden müssen“, sagte Brux.

JVA Tegel: Fluchtversuch mit Schweißgerät - Gefangener zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Gefangene war im Oktober 2016 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wie er an das Schweißgerät kommen konnte und ob es womöglich aus der anstaltsinternen Werkstatt stammt, ist zurzeit noch unklar.

Justizsenator Dirk Behrendt kommentierte: „Ich danke den aufmerksamen Beamten, dass sie den Fluchtversuch vereitelt haben."