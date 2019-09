Lichtenberg: Vier Autos auf Autohausgelände angezündet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 28. September 2019 in Berlin.

+++ Vier Autos auf Autohausgelände in Lichtenberg angezündet +++

Brandstifter haben in Berlin-Lichtenberg vier Autos auf dem Gelände eines Autohauses angezündet. Fünf weitere Wagen wurden bei dem Feuer in der Rhinstraße am frühen Samstagmorgen in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittle wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht. Augenzeugen hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Weit über 300 Autos wurden in diesem Jahr in Berlin bereits angezündet oder durch Feuer beschädigt. Zuletzt hatte es etwa mehrere Brandanschläge auf Autos von Wohnungsunternehmen gegeben. Bei einem kleineren Teil der Fälle geht die Polizei von Linksextremen als Tätern mit politischen Motiven aus. Oft sind den Erkenntnissen zufolge auch Pyromanen am Werk.

+++ Polizisten bei Einsatz in der Rigaer Straße angegriffen +++

Unbekannte haben Polizisten sowie einen Polizeiwagen während eines Einsatzes in der Rigaer Straße angegriffen. Mindestens einer der Beamten erlitt leichte Verletzungen, konnte die Arbeit aber fortsetzen, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend sagte.

+++ Schüsse in Berlin-Charlottenburg - Zwei Verletzte +++

In Charlottenburg sind am frühen Samstagmorgen Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden verletzt, Lebensgefahr habe nicht bestanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei machte zum Hergang zunächst keine Angaben, bestätigte aber, dass geschossen wurde. Nach dpa-Informationen waren auf der Kantstraße im Bereich mehrerer Bars zwei Gruppen in Streit geraten.

+++ 17-Jähriger von S-Bahn erfasst und schwer verletzt +++

Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Biesdorf von einer S-Bahn erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche habe am frühen Samstagmorgen auf einer Stromschiene der S-Bahn-Trasse gesessen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Ermittler gingen zunächst von einem Unfall aus. Der junge Mann sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt, im Verlauf des Morgens aber wieder freigegeben.

+++ Polizist und Sanitäter retten 65-Jährigen aus Havel +++

Im Rückwärtsgang ist ein 65-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen von seinem Grundstück in Rathenow (Havelland) in die Havel gefahren und nur wie durch ein Wunder gerettet worden. Ein Polizist und ein Rettungssanitäter bemerkten den Notfall, sprangen in den Fluss und befreiten den Mann aus seinem Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie zogen ihn an Land und leisteten erste Hilfe, bevor eintreffende Rettungssanitäter ihn reanimierten und dann ins Krankenhaus brachten. Weil er längere Zeit im kalten Wasser verbrachte, wurde der Polizist vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste mit einem Kran herausgezogen werden.