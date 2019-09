Berlin-Tiergarten: Motorradfahrer prallt gegen Baum - Lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Tiergarten nach einem unerlaubten Überholmanöver mit seinem Gefährt gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann am Donnerstagabend an der Kreuzung Georg-C-.Marshall-Brücke ein Auto rechts überholen, wie die Polizei mitteilte. Polizisten einer Einsatzhundertschaft, die sich zufällig in der Nähe befanden, leisteten Ersthilfe.

Laut Polizei war das Motorrad mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Beim Überholen soll es das Auto seitlich berührt haben. Der Fahrer verlor die Kontrolle und prallte rechts gegen einen Baum. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.