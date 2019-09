Brandenburg Bestatter lagert acht Leichen in alter Kfz-Werkstatt

Biegen. Nachdem ein Bestatter acht Leichen in einer alten Kfz-Werkstatt in Biegen (Oder-Spree) gelagert hat, geht die Staatsanwaltschaft zunächst nicht von einer Straftat aus. "Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse sehen wir noch nicht den Straftatbestand der Störung der Totenruhe", sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag auf Anfrage. Eine etwaige Ordnungswidrigkeit müsse vom Landkreis verfolgt werden. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" über den Fall berichtet.

Ein Bestatter aus dem Landkreis Oder-Spree hatte die acht Leichen in der Halle einer Kfz-Werkstatt in Kühlzellen gelagert. Der Bestatter soll als Subunternehmer gearbeitet haben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter sagte. Inzwischen seien alle Kühlboxen aus der Halle abtransportiert worden.

Die Behörden schritten bereits in der vergangenen Woche nach Hinweisen unter anderem des Ortsvorstehers von Biegen ein. Das Gesundheitsamt untersagte bereits am vergangenen Mittwoch die Nutzung der Werkstatt, wie ein Sprecher des Landkreises sagte.