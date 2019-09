Eine Frau wollte am Mittwochabend die Tramgleise überqueren, soll dabei die herannahende Bahn übersehen haben.

Die Frau wurde in Berlin-Mitte von einer Straßenbahn erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Berlin. Eine Fußgängerin ist auf der Invalidenstraße in Mitte am Mittwochabend von einer Straßenbahn erfasst worden. Durch den Aufprall soll die Frau auf die Straße geschleudert worden sein. Die Frau sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.

Nach Morgenpost-Informationen wollte sie die Gleise überqueren und soll die heranfahrende Bahn übersehen haben. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus.