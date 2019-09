Berlin-Mitte: Fußgängerin auf der Invalidenstraße von Straßenbahn erfasst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 26. September 2019 in Berlin.

+++ Fußgängerin von Straßenbahn erfasst +++

Eine Fußgängerin ist auf der Invalidenstraße in Mitte am Mittwochabend von einer Straßenbahn erfasst worden. Durch den Aufprall soll die Frau auf die Straße geschleudert worden sein. Die Frau sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Nach Morgenpost-Informationen wollte sie die Gleise überqueren und soll die herfanfahrende Bahn übersehen haben. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus.

+++ Tramfahrer löscht brennendes Straßenbahndach +++

Das Dach einer Tram der Linie 1 hat in der Dorotheenstraße in Mitte gegen 3.25 Uhr Feuer gefangen. Grund sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer der Straßenbahn den Brand mit zwei Feuerlöschern erfolgreich bekämpft. Die Feuerwehrkräfte hätten nur kleine Nachlöscharbeiten leisten müssen. Die Tram stand den Angaben zufolge an der Endhaltestelle Am Kupfergraben hinter dem Hauptgebäude der Berliner Humboldt-Universität, als das Feuer ausbrach. Die Tram wurde auf einen Betriebshof geschleppt.

+++ BVG-Bus kollidiert mit Kleinwagen +++

In Treptow-Köpenick ist es am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem BVG-Bus der Linie 165 und einem Kleinwagen gekommen. Der Bus erfasste auf der Köpenicker Landstraße Ecke Dammweg den Kleinwagen. Das Heck wurde zertrümmert. Nach Morgenpost-Informationen wurden keine Personen schwer verletzt.

+++ Zwei Autos und Garage in Mahlsdorf ausgebrannt +++

Ein Feuer in der Garage eines Einfamilienhauses in Mahlsdorf hat zwei Autos zerstört. Die Löscharbeiten seien durch mehrere in der Garage gelagerte Propangasflaschen erschwert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Flaschen seien teilweise explodiert. Die Garage im Hornungweg brannte komplett aus. Nachbarn hatten die Flammen und laute Knallgeräusche gemeldet. Der Grund für das Feuer war zunächst nicht bekannt.Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln rund drei Stunden im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Autofahrer prallt gegen Straßenbaum +++

Ein Mietwagenfahrer hat am Mittwochabend in Wedding in Mitte einen Unfall gebaut. Auf der Müllerstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Straßenbaum auf dem Mittelstreifen. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.