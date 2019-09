Steglitz und Märkisches Viertel: Mehrere brennende Autos in Berlin

Was genau die Feuer auslöste, war am Mittwochmorgen zunächst noch nicht bekannt.

Berlin. In Berlin haben in der Nacht zum Mittwoch erneut mehrere Autos in Steglitz sowie im Märkischen Viertel gebrannt. Am Morgen ging ein Auto in der Steglitzer Schildhornstraße/ Paulsenstraße in Flammen auf, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Ausbrennen des Wagens konnte nicht verhindert werden.

Im Märkischen Viertel musste die Feuerwehr bereits in der Nacht zwei brennende Fahrzeuge auf dem Wilhelmsruher Damm löschen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Was genau die Feuer auslöste, war am Mittwochmorgen zunächst noch nicht bekannt.

Immer wieder brennen in der Hauptstadt nachts Fahrzeuge - zuletzt Anfang der Woche in Hellersdorf.