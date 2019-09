Treptow: Einsatzkräfte stürmen Wohnung - Festnahme

Polizisten nahmen in der Nacht zu Mittwoch in Treptow einen Mann fest. Seine und weitere Wohnungen in Berlin wurden durchsucht.

Berlin. Schwer bewaffnete Polizisten nahmen in der Nacht zu Mittwoch in der Tabbertstraße in Treptow einen Mann fest, danach wurde seine Wohnung durchsucht. Zu den Hintergründen des Einsatzes gab die Polizei keine Auskunft. Sie teilte aber mit, dass die Wohnungsdurchsuchung nicht die einzige in Berlin war.

Nach Informationen der "Bild" wurde auch ein Luxus-Porsche von den Beamten beschlagnahmt.

Die Einsatzkräfte in Treptow.

Foto: Thomas Peise

Mehr Polizeimeldungen:

Rapper Fler beschimpft Beamten – So reagiert die Polizei

Mercedes rast funkensprühend in Smart - drei Verletzte

Kein Führerschein – Frau stirbt bei Fahrversuch auf Motorrad