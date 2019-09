2,77 Promille - Betrunkene Schwangere greift Polizisten an

Der 23-Jährige soll am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Panoramastraße am Alexanderplatz in Mitte einen 15-Jährigen beraubt haben.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 25. September 2019 in Berlin.

+++ Schwangere mit 2,77 Promille geht auf Polizisten los +++

Eine 31-Jährige hat am Dienstagabend Mitarbeiterinnen der Bahn und Polizisten angegriffen. Die Bahnmitarbeiterinnen hatten die Frau am S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln aufgefordert, eine S-Bahn, die ausgesetzt war, zu verlassen. Die Neuköllnerin beleidigte die Mitarbeiterinnen und schlug nach ihnen. Auch gegenüber der Bundespolizei verhielt die Frau sich aggressiv. Als die Beamten die 31-Jährige in die Dienststelle mitnahmen, versuchte sie, die Polizisten zu treten und zu beißen. Die Frau "pustete" 2,77 Promille. Eine Ärztin wies die Frau, die nach eigenen Angaben schwanger ist, in ein Krankenhaus ein.

+++ Tatverdächtiger nach Raub ermittelt und festgenommen +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Mittwochvormittag in Berlin-Buch einen 23-Jährigen festgenommen. Er soll am Dienstagabend gegen 21 Uhr an der Panoramastraße am Alexanderplatz in Mitte einen 15-Jährigen beraubt haben. Dabei soll er den 15-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Armbanduhr entwendet haben. Der 15-Jährige blieb dabei unverletzt. Die Kriminalpolizei konnte im Anschluss den Tatverdächtigen ermitteln und den mutmaßlichen Räuber am Mittwoch gegen 9 Uhr an seiner Wohnanschrift festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Ohne Fahrerlaubnis und zu schnell – Rollerfahrer festgenommen +++

Wegen überhöhter Geschwindigkeit und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist ein Motorrollerfahrer in Berlin-Treptow festgenommen worden. Beamte hatten den Mann am Dienstagnachmittag anhalten wollen, wie die Polizei am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Der Rollerfahrer war mit 60 Kilometern pro Stunde - statt erlaubten 45 - über die Köpenicker Landstraße gefahren. Der Fahrer flüchtete jedoch vor der Polizei, die die Verfolgung aufnahm. Wenig später konnte der Mann gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Außerdem war ein falsches Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht.

+++ Auto-Crash auf Kreuzung - drei Menschen verletzt +++

Bei dem Unfall an der Kreuzung Lindenstraße / Ecke Gitschiner Straße in Kreuzberg war die Feuerwehr mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz.

Foto: Thomas Peise

Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend an der Kreuzung Linden- Ecke Gitschiner Straße in Kreuzberg. Dort stießen im Kreuzungsbreich zwei Autos zusammen. Eines der Autos kippte dabei auf die Seite. Zeugen des Unfalls richteten den Pkw wieder auf. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt, davon zwei schwer. Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort im Einsatz.

+++ Supermarkt mit Schusswaffe überfallen +++

Ein Maskierter hat in der Nacht zu Mittwoch einen Supermarkt an der Wilhelmstraße in Berlin-Wilhelmstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, lauerte der Unbekannte gegen 22.30 Uhr zwei Mitarbeitern im Alter von 26 und 27 Jahren nach Ladenschluss auf. Er soll sie dann in den Kassenraum gedrängt haben, wo er Geld raubte und dann in Richtung der Straße Krumme Gärten flüchtete. Die Angestellten standen erheblich unter dem Eindruck des Geschehens und wurden von Rettungskräften der Feuerwehr ambulant versorgt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

+++ Mehrere brennende Autos in Berlin +++

In Berlin haben in der Nacht zum Mittwoch erneut mehrere Autos in Steglitz sowie im Märkischen Viertel gebrannt. Am Morgen ging ein Auto in der Steglitzer Schildhornstraße/ Paulsenstraße in Flammen auf, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Ausbrennen des Wagens konnte nicht verhindert werden. Im Märkischen Viertel musste die Feuerwehr bereits in der Nacht zwei brennende Fahrzeuge auf dem Wilhelmsruher Damm löschen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Was genau die Feuer auslöste, war am Mittwochmorgen zunächst noch nicht bekannt.

+++ Wohnungsbrand in der Rigaer Straße +++

In einem linken Wohnprojekt in der Rigaer Straße in Friedrichshain hat es in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung im Hinterhaus gebrannt. Dort waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Person erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

In der Rigaer Straße in Friedrichshain kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Wohnungsbrand.

Foto: Thomas Peise

+++ Randalierer bepöbelt Polizisten - Festnahme +++

Zu einem Polizeieinsatz wegen eines Randalierers kam es in der Nacht in der Anklamer Straße in Mitte. Als die Beamten am Ort eintrafen, wurden sie sofort von der männlichen Person bepöbelt. Der Mann war so aggressiv, dass die Beamten Reizgas einsetzten. Anschließend wurde der Mann festgenommen und kam dann in ein Krankenhaus.

Der Randalierer wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Thomas Peise

+++ Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung +++

In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht. In der Tabbertstraße in Oberschöneweide nahmen Beamte einen Mann fest, danach wurde auch seine Wohnung durchsucht. Warum er festgenommmen wurde, teilte die Polizei nicht mit, nur dass es in Berlin mehrere Wohnungsdurchsuchungen gab.

Beamte bei der Festnahme in Oberschöneweide.

Foto: Thomas Peise