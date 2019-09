Berlin-Hellersdorf: Auto kracht in Tram-Haltestellengeländer

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 24. September 2019 in Berlin.

+++ Auto kracht in Haltestellengeländer +++

Weil der Fahrer eines Opels aus der Kurve geriet, krachte sein Auto in der Nacht zu Mittwoch an der Zossener Straße in Hellersdorf in ein Haltestellengeländer der Tram. Der Fahrer fuhr mit solch einer Geschwindigkeit in das Geländer, dass das linke Vorderrad herausgerissen wurde. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Wagen musste mit einem Feuerwehrkran geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Die Beamten der Direktion 6 ermitteln zur Unfallursache.

+++ Mercedes rast funkensprühend in Smart - vier Verletzte +++

