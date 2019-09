Störung bei der S3: Brand in Kabelschacht - S-Bahn zwischen Ostkreuz und Erkner unterbrochen

Am Montagmorgen kommt es zu Problemen bei der S-Bahn der Linie 3. In der Nacht brannte es in einem Kabelschacht in Karlshorst.

Zu Problemen kommt es am Montagmorgen bei der S-Bahnlinie 3: Die Strecke zwischen Ostkreuz und Erkner ist gesperrt. Grund: Es gibt Probleme bei der Fahrstromversorgung, wie die S-Bahn mitteilte. Auch die Züge der Regionalbahnlinie RE1 sind betroffen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hat es in der Nacht zu Montag gegen vier Uhr in einem Kabelschacht in der Nähe von Karlshorst gebrannt. Es kam zu einem Hubschraubereinsatz, um mutmaßliche Täter lokalisieren zu können.

Die Brandermittler der Berliner Polizei sind vor Ort, um zu klären, ob es sich um einen technischen Defekt handelt oder um einen eventuellen Brandanschlag. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Eingeschränkter Schienenersatzverkehr eingerichtet

Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingeschränkt zwischen Erkner und Ostkreuz eingerichtet.

An diesen Bahnhöfen halten die Busse:

S-Bf. Erkner Busbahnhof am Bahnhof

S-Bf. Wilhelmshagen Fürstenwalder Allee / Schönblicker Str.

S-Bf. Friedrichshagen Bölschestr. / Fürstenwalder Damm

S-Bf. Köpenick Elcknerplatz vor Bahnhof

S-Bf. Karlshorst Treskowallee in Höhe Bahnhof

S-Bf. Rummelsburg Nöldnerstr. vor Bahnhof

S-Bf. Ostkreuz Hauptstr.

#S3: Die Busse sind eingetroffen fahren Erkner <> Ostkreuz. Bitte auch den Regionalverkehr nutzen, fährt ab Ostkreuz Richtung Erkner zu den Minuten 9 und 39 sowie von Erkner Richtung Ostkreuz zu den Minuten 7 und 37. https://t.co/ZdpbblLt7M — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 23, 2019

Die Bahnhöfe Rahnsdorf, Hirschgarten, Wuhlheide und Betriebsbahnhof Rummelsburg können laut S-Bahn nicht angefahren werden.

S3: Streckensperrung #Erkner <> #Ostkreuz, Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Übersicht der Haltestellen, bitte beachten, dass die Busse nicht überall halten: pic.twitter.com/JDxX1XzSYa — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 23, 2019

Reisende sollen zur Umfahrung auf die BVG umsteigen oder auch die Regionalzüge ab Ostkreuz nutzen. Diese fahren zu den Minuten 9 und 39 in Richtung Erkner - sowie zu den Minuten 7 und 37 von Erkner Richtung Ostkreuz.

Fahrgastinformationen ausgefallen

Auf den Bahnhöfen Wuhlheide, Köpenick, Hirschgarten, Friedrichshagen, Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Erkner ist die Fahrgastinformation ausgefallen. "Bitte informiert die anderen Fahrgäste über die aktuelle Situation", teilte die S-Bahn bei Twitter mit.

S-Bahn der Linie 7 gegen Baum gefahren

Auch auf der Linie S7 hat es am frühen Montagmorgen Probleme gegeben. In Kohlhasenbrück ist eine S-Bahn gegen 6.30 Uhr gegen einen auf den Gleisen querliegenden Baum gefahren und liegen geblieben. Der Zug war von Griebnitzsee in Richtung Wannsee unterwegs.

Der Einsatz in #Kohlhasenbrück ist beendet. 40 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw waren 1 Stunde mit Technik im Einsatz. Gemeinsam mit Kräften der @SBahnBerlin wurden Baumteile beseitigt. Rund 100 Fahrgäste wurden betreut und konnten dann mit dem Zug die Fahrt fortsetzen. #goodjob pic.twitter.com/BWSbNz6brl — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2019

Etwa 100 Fahrgäste befanden sich in der Bahn. Sie wurden u.a. von einem Notfallmanager der Bahn, Mitarbeitern der S-Bahn und Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass keine Personen verletzt wurden.

#Technische_Hilfeleistung in #Kohlhasenbrück

Ein Zug der @SBahnBerlin von Griebnitzsee nach Wannsee ist mit einem Baum kollidiert. Keine Personen verletzt. Einsatzkräfte der @Berliner_Fw und #DB_Notfallmanager am Ort. Infos folgen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2019

Die Feuerwehr war vor Ort, um den Baum zu bergen. Die S-Bahn wurde danach zum S-Bahnhof Wannsee geschleppt. Die Arbeiten dauerten knapp eine Stunde. Danach wurde die Strecke wieder freigegeben. Es kam aber noch zu Verspätungen und Zugausfällen.

#S7: Die Strecke ist wieder freigegeben, der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kommt noch zu Verspätungen, ggf. auch Ausfällen. https://t.co/xB31xPNGbM — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 23, 2019