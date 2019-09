S7: S-Bahn fährt zwischen Griebnitzsee und Wahnsee gegen Baum im Gleis: Strecke wieder frei

Am frühen Montagmorgen ist eine S-Bahn gegen einen Baum gefahren, der auf den Gleisen lag. Es wurden keine Personen verletzt.

In Kohlhasenbrück ist eine S-Bahn der Linie 7 am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr gegen einen auf den Gleisen querliegenden Baum gefahren und liegen geblieben. Der Zug war von Griebnitzsee in Richtung Wannsee unterwegs.

#Technische_Hilfeleistung in #Kohlhasenbrück

Ein Zug der @SBahnBerlin von Griebnitzsee nach Wannsee ist mit einem Baum kollidiert. Keine Personen verletzt. Einsatzkräfte der @Berliner_Fw und #DB_Notfallmanager am Ort. Infos folgen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2019

Etwa 100 Fahrgäste befanden sich in der Bahn. Sie wurden u.a. von einem Notfallmanager der Bahn, Mitarbeitern der S-Bahn und Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass keine Personen verletzt wurden.

#S7: Die Strecke ist wieder freigegeben, der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kommt noch zu Verspätungen, ggf. auch Ausfällen. https://t.co/xB31xPNGbM — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 23, 2019

Die Feuerwehr war vor Ort, um den Baum zu bergen. Die S-Bahn wurde danach zum S-Bahnhof Wannsee geschleppt. Die Arbeiten dauerten knapp eine Stunde. Danach wurde die Strecke wieder freigegeben. Es kam aber noch zu Verspätungen und Zugausfällen.