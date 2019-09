Brandanschlag auf S-Bahn Berlin: Bekennerschreiben der Vulkangruppe OK aufgetaucht

Berlin. Nach dem Brandanschlag auf die S-Bahn zwischen Ostkreuz und Rummelsburg ist die Streckensperrung auf der Linie S3 am Nachmittag wieder aufgehoben worden. Die Züge verkehren mittlerweile wieder nach Fahrplan.

Eine offenbar linksextremistische Gruppierung mit dem Namen Vulkangruppe OK hatte am Montagmittag ein Bekennerschreiben veröffentlicht, das nun von der Staatsanwaltschaft geprüft wird. "Heute haben wir die Reiseverbindung zwischen Flughafen Schönefeld, Berlin, Erkner, Cottbus und Frankfurt (Oder) gekappt." Der Pendelverkehr der Regionalbahn von und zum Flughafen sei dadurch unterbrochen worden. Das hatte zur Folge, dass Flugpersonal und Reisende zu spät ankamen.

Verbindung zu "Fridays for Future" konstruiert

Weiterhin schreiben die offenbar linksextremistischen Verfasser: "Menschen, die nicht pünktlich zur Arbeit, zur Schule, zur Universität kommen, verursachen einen wirtschaftlichen Schaden. Deshalb haben wir heute sowohl arbeitende Pendler_innen auf dem Weg zur Arbeit ausgebremst als auch den Reiseverkehr zum Flughafen gezielt angegriffen."

Foto: BM

Die offenbar linksextremistischen Verfasser konstruieren in ihrem wirren Schreiben eine Verbindung zu den Klimaaktivisten. „Mit unserem Aktionsbeitrag wollen wir nicht die „Fridays for Future“ Bewegung vereinnahmen - doch sind wir auch dieser Bewegung zugehörig", heißt es darin.

Militante Aktionen seien nicht friedlich

Die Verfasser schreiben, dass militante Aktionen nicht friedlich seien. "Wir sind uns bewusst, dass man versuchen wird, zwischen friedlichem den Protest auf der Straße mit 100.000 Menschen am Freitag und Sabotageaktionen den Keil der Distanzierungsaufforderungen zu treiben. Aber: Sachen empfinden keine Gewalt! Ein brennender Kabelstrang verhindert lediglich, dass Menschen pünktlich – oder im besten Fall gar nicht zur Arbeit kommen."

Ein Generalstreik soll laut der Verfasser des Schreibens zum Ziel haben, "die wirtschaftlichen Aktivitäten zum Erliegen zu bringen. Wir trennen nicht zwischen Streiks an den Schulen, der Arbeit und Blockaden und Sabotageaktionen."

Das Bekennerschreiben ist mit Vulkangruppe OK/Friday for Future unterzeichnet. Den Namen haben die Aktivisten vom Gletscher Okjökull, auf dem Vulkan OK in Island, abgeleitet. "Dieser wurde offiziell für tot erklärt", schreiben sie.

Brandanschlag auf die S-Bahn - alle Informationen in Kürze

In der Nacht zu Montag, den 23. September ist ein Brandanschlag auf Leitungen und Kabel der Berliner S-Bahn verübt worden

auf und der verübt worden Ein Hubschrauber überflog in der Nacht das Gebiet zwischen S-Bahnhof Karlshorst und S-Bahnhof Wuhlheide, um mögliche Täter zu lokalisieren

überflog in der Nacht das Gebiet zwischen S-Bahnhof Karlshorst und S-Bahnhof Wuhlheide, um mögliche Die Polizei geht davon aus, dass politische Extremisten die Täter sein könnten

die Täter sein könnten Elektriker begannen am Montagvormittag mit den Reparaturen

begannen am Montagvormittag mit den Ab Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben.

Bekennerschreiben der Gruppe Vulkangruppe OK veröffentlicht

S-Bahnverkehr unterbrochen

Der S-Bahn-Verkehr der Linie 3 zwischen Ostkreuz und Erkner war seit dem frühen Morgen unterbrochen. Auch die Züge der Regionalbahnlinie RE1 waren betroffen. Die Fernbahnstrecke ist wegen Reparaturarbeiten noch mindestens bis Dienstagvormittag gesperrt. Die Züge der Linien RE1, RE7 und RB14 wurden über Gesundbrunnen (RE1) und Lichtenberg (RE7 und RB14) umgeleitet.

Auf der S-Bahntrasse zwischen S-Bahnhof Karlshorst und S-Bahnhof Wuhlheide ist in der Nacht zu Montag der Brandanschlag verübt worden.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Zugführer meldete den Brand

Wie die Berliner Polizei mitteilte, brannte es gegen 3.30 Uhr in einem Kabelschacht nahe dem S-Bahnhof Karlshorst. Es kam zu einem Hubschraubereinsatz, um mutmaßliche Täter lokalisieren zu können. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass politische Extremisten die Täter sein könnten, wie ein Sprecher am Montag sagte. Den Brand bemerkte ein Zugführer.

Feuerwehr entdeckte zweites Feuer

Einsatzkräfte löschten das Feuer und entdeckten ein weiteres. Ein Polizist der Bundespolizei musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Brandanschlag ist in der Nacht zu Montag um 3.31 Uhr verübt worden.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Deutsche Bahn: Reparatur dauert den ganzen Tag

Die Reparaturarbeiten an den Kabeln begannen am Morgen. Allerdings sei der Schaden massiv, die Arbeiten würden wohl den ganzen Tag dauern, sagte Bahnsprecher Burkhard Ahlert der Berliner Morgenpost. Durch den Brand wurden sechs Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik beschädigt. Jedes Kabel hat 80 bis 120 Adern die einzeln verknüpft werden müssen, damit das richtige Signal und die richtige Weiche angesteuert wird. Das muss dann auch noch geprüft und abgenommen werden, so ein Bahnsprecher.

Durch den Brand seien auch Weichen und Signale ausgefallen. Ebenfalls betroffen waren die Fahrgastinformationen auf den Bahnhöfen Wuhlheide, Köpenick, Hirschgarten, Friedrichshagen, Rahnsdorf, Wilhelmshagen und Erkner. "Bitte informiert die anderen Fahrgäste über die aktuelle Situation", teilte die S-Bahn bei Twitter mit.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Es wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Erkner und Ostkreuz eingerichtet. Zudem konnten Fahrgäste den RE1 zwischen Erkner und Lichtenberg nutzen. Laut Ahlert decke das aber nicht das Aufkommen an Fahrgästen einer ganzen S-Bahn-Linie ab, sodass die Fahrgäste längere Zeit mit erheblichen Einschränkungen rechnen mussten

#S3: Die Busse sind eingetroffen fahren Erkner <> Ostkreuz. Bitte auch den Regionalverkehr nutzen, fährt ab Ostkreuz Richtung Erkner zu den Minuten 9 und 39 sowie von Erkner Richtung Ostkreuz zu den Minuten 7 und 37. https://t.co/ZdpbblLt7M — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) September 23, 2019

Ersatzverkehr dem Andrang der Fahrgäste nicht gewachsen

Dem Andrang der Fahrgäste war die laut Mitarbeitern seit sechs Uhr morgens provisorisch eingerichtete Verbindung aber offenbar nicht gewachsen. An der Haltestelle an der Hauptstraße am Wasserturm bildete sich eine lange Schlange. Auf den nächsten Bus mussten Reisende am Vormittag mitunter mehr als 30 Minuten warten. Der Platz reichte nicht für alle aus. Etliche mussten draußen bleiben, warteten auf den nächsten Bus oder nahmen ein Taxi.

Die Bahn hatte Servicekräfte der DB Sicherheit eingesetzt. Einer von ihnen berichtete, es seien acht Busse im Umlauf eingesetzt. Am Morgen habe die Wartezeit auch schon mal eine Stunde betragen.

In der Nacht zu Montag wurde ein Brandanschlag auf die S-Bahn verübt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Ostkreuz und Erkner eingerichtet.

Foto: Ulrich Kraetzer

Fragen der Fahrgäste wurden von einem Zweierteam an der Haltestelle mit teils unfreundlichen Worten abgekanzelt. "Det wissen wir nicht", sagte einer von ihnen auf die Frage, wann der nächste Ersatzbus zu erwarten sei. "Jetzt mal einsteigen. Los, los, los", rief ein anderer, als ein Kunde fragen wollte, ob es der richtige Bus sei. Eine andere Servicekraft sagte: "Wir sind hier nur der Prellbock." Und auf Nachfrage eines Fahrgastes : "Hier herrscht Chaos."

Reisende müssen auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer