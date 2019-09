Berlin-Oberschöneweide: Laube brennt - Sieben Personen gerettet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 23. September 2019 in Berlin.

+++ Laube brennt in Oberschöneweide +++

In Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) hat in der Nacht zu Montag eine Laube gebrannt. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, stand die Laube in der Nalepastraße bereits im Vollbrand, als die Einsatzkräfte gegen 2.35 Uhr eintrafen. Sieben Personen und ein Hund konnten aus den umliegenden Lauben in Sicherheit gebracht werden. Die Brandbekämpfer hatten Mühe, den Brand zu löschen, weil erst keine Löschverbindung aufgebaut werden konnte. Einsatzkräfte mussten zuerst einen Hydranten suchen. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte vor Ort. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht.

+++ Radfahrer von Autofahrer erfasst +++

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Pankow einen Fahrradfahrer erfasst und verletzt. Der Unfall passierte an der Kreuzung Prenzlauer Allee / Wichertstraße. Der Fahrradfahrer soll auf dem Fußweg und nicht auf dem Radweg über die Straße gefahren sein. Die genauen Umstände ermittelt die Polizei.