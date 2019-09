Berlin-Fennpfuhl: Betrunkener Fahrgast raubt Taxifahrer aus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 22. September 2019 in Berlin.

+++ Fahrgast raubt Taxifahrer aus +++

In Fennpfuhl (Lichtenberg) hat in der Nacht zu Sonntag ein Fahrgast, der aus einem Club an der Oberbaumbrücke kam, einen Taxifahrer im Gesicht verletzt und ihm die Geldbörse geklaut. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 23 Jahre alte betrunkene Fahrgast zuvor den Fahrer aufgefordert haben, anzuhalten. Außerdem soll er geschrien haben, dass er ein Messer habe und ihn abstechen werde. Als der Fahrgast auf ihn einschlug, rief der Taxifahrer um Hilfe. Der 23-Jährige versuchte zu flüchten. Er stürzte und wurde von Passanten festgehalten bis die Polizei kam. Im Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt.

+++ Toyota in Tegel ausgebrannt +++

Wieder einmal brennt ein Auto in Berlin: Am Sonnabendabend ist in Tegel (Reinickendorf) ein Toyota gegen 21.30 Uhr ausgebrannt. Ein Passant entdeckte in der Straße Schwarzer Weg das brennende Auto und alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

+++ Beifahrerin bei Unfall in Adlershof verletzt +++

Bei einem Unfall am Sonnabendnachmittag in Adlershof (Treptow-Köpenick) hat sich eine Beifahrerin schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß gegen 16.15 Uhr ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer beim Linksabbiegen in die Wegedornstraße mit einem entgegenkommenden 41 Jahre alten Honda-Fahrer zusammen. Seine 35 Jahre alte Beifahrerin wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.

+++ Mann zapft Diesel aus Baustellenfass ab - Festnahme +++

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.15 Uhr festgenommen worden, weil er versucht hat, aus einem Fass auf der Baustelle in der Sophie-Charlotten-Straße (Charlottenburg) Diesel zu abzuzapfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Zeugen auf dem Vorfall aufmerksam. Sie beobachteten, wie Gegenstände in einen Transporter geladen wurden. Die Polizisten entdeckten auf dem Baustellengelände Dieselfässer, vor denen sich zwei Kraftstoffkanister befanden. In einem steckte ein Schlauch und aus einem Fass floss Diesel in den Kanister. Im Transporter fanden die Beamten einen weiteren leeren Kanister. Die Kanister wurden beschlagnahmt.