U-Bahn: Schwerverletzter Sprayer in Schöneberg im Gleisbett entdeckt

Ein schwerverletzter Mann ist am Freitagabend gegen 23.15 Uhr in Schöneberg im Gleisbett gefunden worden. Wie die Polizei am Sonnabendvormittag mitteilte, war der Mann zwischen der Wand der Gleisanlage und der Stromversorgungsschiene eingeklemmt. BVG-Mitarbeiter und Polizisten fanden den Mann zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Wittenbergplatz.

Neben dem Verletzten lagen Sprayerutensilien

Der Mann war nicht ansprechbar. Er wies schwere Verletzungen auf. Anhand der mitgeführten Gegenstände konnte er als 36-Jähriger identifiziert werden. Neben dem Mann lagen diverse Sprayerutensilien.

An der Wand war ein nicht fertiggestelltes Graffiti zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass der 36-Jährige während eines illegalen Anbringens von Graffiti aus noch nicht geklärten Gründen verletzt wurde.

Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen dauern an.