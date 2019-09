Berlin-Neukölln: 19-Jähriger wird auf Hermannplatz mit Messer am Hals verletzt

Berlin. Ein 19-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Er geriet auf dem Hermannplatz mit einem 21-jährigen Mann aneinander, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Beide hätten sich am Freitagnachmittag zunächst gestritten, anschließend habe sich eine Rauferei entwickelt. Der Ältere habe den Jüngeren dabei mit einem Messer am Hals verletzt. Polizisten nahmen den 21-Jährigen fest. Die Gründe für den Streit und der genaue Hergang waren zunächst unklar.

( dpa )