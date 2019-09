Berlin-Kreuzberg: Mann wird in Schaufensterscheibe gedrückt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 21. September 2019 in Berlin.

+++ Mann wird in Schaufensterscheibe gedrückt +++

Eine Person ist bei einer Auseinandersetzung in Kreuzberg verletzt worden. Vor dem Wettbüro in der Gitschiner Straße kam es in der Nacht zu Sonnabend zwischen mehreren Personen zu einem Streit. Eine Person soll in eine Schaufensterscheibe gedrückt worden sein. Die Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

+++ Motorradfahrer kollidiert mit Wildschweinen +++

Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall verletzt worden. Der Fahrer war in der Nacht zu Sonnabend auf der Landsberger Chaussee in Eiche im Landkreis Barnim unterwegs. Kurz hinter der Landesgrenze stieß er mit zwei Wildschweinen zusammen. Die Tiere wurden durch den Aufprall getötet. Der Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.