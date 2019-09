Neukölln: Mann beim Aussteigen aus Bus von Auto erfasst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 20. September 2019 in Berlin.

+++ Mann beim Aussteigen aus Bus von Auto erfasst +++

Ein Mann ist am Donnerstagabend auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen war er vor dem "Sonnen Center" aus einem BVG-Bus der Linie M41 gestiegen und betrat unachtsam die Straße. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, erst gegen die Windschutzscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus. Die Sonnenallee war für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für rund 45 Minuten ab Jupiterstraße Richtung Treptow gesperrt.

+++ Wieder brennt ein Auto in Berlin +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das Auto an der Amalienstraße in Weißensee.

Foto: Thomas Peise

Wieder ein Autobrand in Berlin: In der Amalienstraße in Berlin-Weißensee stand an frühen Freitagmorgen ein Opel in Flammen, der Wagen brannte nahezu aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird ermittelt.

+++ Feuer in Wohnhaus in Lichterfelde +++

Vier Staffeln der Berliner Feuerwehr waren bei dem Brand in Lichterfelde im Einsatz.

Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Feuer in einem Wohnhaus in Berlin-Lichterfelde ausgerückt. Dort standen in einer Wohnung im Erdgeschoss Einrichtungsgegenstände in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an - auch wegen der Vielzahl eingehender Notrufe. Insgesamt wurden sieben Personen vor Ort von einem Notarzt gesichtet, keiner von ihnen musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.