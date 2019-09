Gesundbrunnen: Auto ausgebrannt - Zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

An der Koloniestraße in Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto ausgebrannt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 19. September 2019 in Berlin.

+++ Auto brennt in Gesundbrunnen +++

Erneut hat in Berlin ein Auto gebrannt: In der Nacht zu Donnerstag stand ein Audi an der Koloniestraße in Gesundbrunnen in Flammen. Das Auto brannte vollständig ausl. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Pkw und ein Kleintransporter, wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Festnahmen nach gewalttätigem Streit in Marzahn +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei am Mittwochabend in Marzahn.

Foto: Morris Pudwell

In Marzahn ist es in am Mittwochabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Laut ersten Informationen gerieten gegen 21.20 Uhr mehrere Personen in und vor einer Shisha-Bar an der Franz-Stenzer-Straße aneinander. Unweit des Tatorts nahmen herbeigerufene Polizisten zwei Personen in einer Kneipe fest.