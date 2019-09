Rudow: Jugendlicher mit Messer bedroht und ausgeraubt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. leuchtet in der Dunkelheit.

Jugendliche haben einen 17-Jährigen überfallen in Rudow. Die beiden Täter konnten festgenommen werden.

Berlin. Zwei Jugendliche haben im Berliner Ortsteil Rudow in Neukölln einen 17-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Aufgrund einer Täterbeschreibung konnten sie kurz nach der Tat am Dienstagabend mitsamt dem Diebesgut und dem Messer festgenommen werden, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte.

