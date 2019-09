Lichtenberg: Zwei Verletzte bei Messerattacke

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 18. September 2019 in Berlin.

+++ Zwei Personen bei Auseinandersetzung in Park verletzt +++

Bei einer heftigen Auseinandersetzung in einem Park an der Möllendorffstraße in Lichtenberg sind in der Nacht zu Mittwoch nach ersten Erkenntnissen zwei Personen durch Stiche bzw. Schnitte verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizisten konnten einen blutverschmierten Tatverdächtigen noch am Ort festnehmen. Zeugen hatten gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie dort einen lautstarken Streit mitbekommen hatten. Die Polizisten trafen wenig später auf einen 25-Jährigen, der Schnittwunden an den Händen aufwies und fanden zudem einen schwer verletzten 19-Jährigen. Aufgrund der Angaben der beiden Verletzten wurde noch vor Ort ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mindestens sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

+++ Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg sind am Dienstagabend zwei Kinder verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war die Schülergruppe mit einer Aufsichtsperson gegen 19.10 in der Michelangelostraße unterwegs. Als die Gruppe auf der Mittelinsel wartete, stoppte der Fahrzeugverkehr auf dem linken Fahrstreifen. Ein 45-Jähriger, der mit seinem Ford auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, verlangsamte zwar seine Geschwindigkeit, hielt jedoch nicht an und erfasste zwei von drei Kindern, die losgerannt waren, um die Straße zu überqueren. Ein Neunjähriger erlitt leichte Verletzungen an Armen und Beinen, die ambulant behandelt wurden. Ein Zehnjähriger wurde gemäß Zeugen durch die Luft geschleudert und zog sich bei dem Aufprall Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Jugendliche nach Raub festgenommen +++

Polizisten haben am Dienstagabend in Rudow zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche festgenommen. Sie sollen gegen 21.30 Uhr in der Neuköllner Straße einen anderen 17-Jährigen zunächst am Rucksack gepackt und zu einer Baustelle gezerrt haben. Anschließend sollen sie ihr Opfer mit einem Messer bedroht, gewürgt und geschlagen sowie ihm diverse Gegenstände gewaltsam entwendet haben. Danach flüchteten die beiden Angreifer. Sie konnten jedoch aufgrund der Personenbeschreibung noch in der Nähe festgenommen werden.

+++ Einbruch vereitelt - vier Festnahmen +++

In Prenzlauer Berg haben Polizisten in der vergangenen Nacht vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren festgenommen. Gegen 1.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Wörther Straße Geräusche, schaute daraufhin aus dem Fenster und sah vier Personen, die ein Werkzeug bei sich hatten und von einem Bekleidungsgeschäft zu einem auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Fahrzeug rannten. Alarmierte Polizisten konnten den beschriebenen VW noch in der Nähe stoppen und die vier Insassen vorläufig festnehmen. An zwei Geschäften stellten die Polizisten frische Hebelspuren fest, ein Eindringen war offenbar nicht gelungen. In dem genutzten Fahrzeug fanden sie mutmaßliches Tatwerkzeug. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam das Quartett wieder auf freien Fuß.

+++ Vermisster Mann tot aus der Havel geborgen +++

Ein seit Freitag vermisster Mann ist vermutlich tot. Einsatzkräfte haben einen toten Mann aus der Havel geborgen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch in Potsdam sagte. Aussehen und Fundort des Toten legten nahe, dass es sich dabei um den Vermissten handelt. Passanten entdeckten den leblosen Körper am Dienstagmorgen. Wer der Tote ist und woran er gestorben ist, müsse noch abschließend festgestellt werden, sagte der Sprecher.

