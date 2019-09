Berlin-Lichtenberg: Zwei Verletzte bei Messerattacke

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 18. September 2019 in Berlin.

+++ Zwei Personen bei Auseinandersetzung in Park verletzt +++

Bei einer heftigen Auseinandersetzung in einem Park an der Möllendorffstraße in Lichtenberg sind in der Nacht zu Mittwoch nach ersten Erkenntnissen zwei Personen durch Stiche bzw. Schnitte verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizisten konnten einen blutverschmierten Tatverdächtigen noch am Ort festnehmen. Die Beamten suchten das ganze Gelände ab und sicherten Spuren. Weitere Ermittlungen laufen.

Mehr Polizeimeldungen:

Streit in der Wohnung? Festnahme nach Schüssen in Marzahn

Zusammenstoß mit Rettungswagen: Drei Verletzte

Fußgänger in Reinickendorf von Auto angefahren