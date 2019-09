Blaulicht-Blog: Mann in Charlottenburg mit Eisenstange verprügelt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 17. September 2019 in Berlin.

+++ Kassiererin mit Messer bedroht +++

Ein maskierter Räuber hat in Neukölln eine Kassierin mit einem Messer bedroht und anschließend die Kassenlade gestohlen. Der Unbekannte betrat am Montagabend ein Geschäft in der Sonnenallee und forderte Geld von der 58-Jährigen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Als diese sich weigerte, löste der Mann mit dem Messer die Kassenschublade und flüchtete mit seiner Beute. Wie viel Geld er erbeutete, war zunächst nicht bekannt. Die Frau wurde nicht verletzt.

+++ Mann von Gruppe angegriffen und verprügelt +++

Eine Gruppe Männer hat am Montagabend gegen 20.50 Uhr einen 31-Jährigen über die Knobelsdorffbrücke in Charlottenburg gejagt und anschließend verprügelt. Die Verfolger schoben den Mann auf die Motorhaube eines verkehrsbedingt wartenden Autos und schlugen ihm mit einer Eisenstange gegen den Kopf. Als der Wagen daraufhin zurücksetzte, fiel der 31-Jährige zu Boden und wurde dort von den Männern weiter geschlagen und getreten. Im Anschluss flüchteten die Angreifer. Ihr Opfer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Knobelsdorffbrücke blieb teilweise wegen der Spurensuche und –sicherung bis 22.15 Uhr gesperrt.

+++ Einkaufszentrum ausgebrannt +++

Ein Brand in einem Einkaufszentrum in Wildau (Dahme-Spreewald) hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 170 Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten sollen sich noch bis in den Vormittag ziehen. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer von einem Sofa, das außen an der Mauer des Gebäudes stand, ausgegangen sein. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, aber der Verdacht der Brandstiftung dränge sich auf, hieß es.