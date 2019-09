In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 16. September 2019 in Berlin.

+++ Nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft festgenommen +++

In Kreuzberg ist in der Nacht zum Montag ein Einbrecher bei seiner Tat ertappt worden. Gegen 0.25 Uhr hörten Anwohner der Dieffenbachstraße Scheibenklirren. Sie sahen einen Menschen, der über einen Stuhl in ein Bekleidungsgeschäft hineinkletterte. Die Anwohner riefen die Polizei, die den mutmaßlichen Täter noch im Geschäft stellte.