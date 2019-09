Blaulicht-Blog: Berlin-Kreuzberg - Einbrecher stürzt durch Fensterscheibe in den Tod

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 16. September 2019 in Berlin.

+++ Nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft festgenommen +++

In Kreuzberg ist in der Nacht zum Montag ein Einbrecher bei seiner Tat ertappt worden. Gegen 0.25 Uhr hörten Anwohner der Dieffenbachstraße Scheibenklirren. Sie sahen einen Menschen, der über einen Stuhl in ein Bekleidungsgeschäft hineinkletterte. Die Anwohner riefen die Polizei, die den mutmaßlichen Täter noch im Geschäft stellte.

+++ Einbrecher stirbt nach Sturz aus zweitem Obergeschoss +++

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist nach einem Sturz aus dem zweiten Stockwerk eines Gebäudes in der Nacht zum Montag in Kreuzberg gestorben. Der 30-Jährige wurde kurz vor 2 Uhr schwer verletzt auf der Ohlauer Straße gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er soll nach ersten Erkenntnissen durch eine Fensterscheibe gestürzt sein. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Einbruch.

Nach Medienangaben soll bei dem Sprung ein Rucksack im ersten Obergeschoss hängengeblieben sein. Dies wollte der Sprecher nicht bestätigen.

+++ Wohnwagen ausgebrannt +++

Ein Wohnwagen ist am frühen Montagmorgen in Niederschönhausen ausgebrannt. Kurz nach 5 Uhr wurde die Feuerwehr zum Einsatzort in die Platanenstraße gerufen. Medienberichten zufolge wurde das Auto, an den der Wohnwagen gekoppelt war, ebenfalls beschädigt. Dies und ob es sich um Brandstiftung handelt, konnte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr zunächst nicht bestätigen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.