Zu der Feuershow sind etwa 200 Personen in die alte Klosterruine in Mitte gekommen. Der Abend endete mit einem Feuerwehreinsatz.

In Mitte sind am Sonnabendabend drei Menschen bei einer Verpuffung verletzt worden. In der alten Klosterruine wurde eine Feuershow aufgeführt. Dort kam es zu einer Verpuffung.

Polizisten und Feuerwehrmänner kümmern sich um die Besucher der Veranstaltung.

Foto: Peise

Die drei Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach dem Unfall wurde die Veranstaltung abgebrochen. Etwa 200 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäude.

Mehr Polizeiberichte:

19-Jähriger nachts in Berliner Park mit Messer attackiert

Verfolgungsjagd endet für Wohnmobil-Dieb an Verkehrsschild