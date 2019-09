Berlin: Verfolgungsjagd endet für Wohnmobil-Dieb an Verkehrsschild

Berlin. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über mehr als 40 Kilometer ist für einen Wohnmobil-Fahrer an einem Verkehrsschild geendet. Der Mann entwendete am Sonnabendabend das Wohnmobil in der Große-Leege-Straße in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg). Der Besitzer bemerkte den Diebstahl gegen 20.30 Uhr und alarmierte die Polizei.

Die Beamten entdeckten das Wohnmobil der Marke Toth es Fiai im Bereich der Stendaler Straße Ecke Landsberger Chaussee. Der Fahrer reagierte aber nicht auf Anhaltesignale. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

An der Auffahrt Hönow fuhr der Wohnmobil-Fahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, auf die Autobahn in Richtung Polen. Auf Höhe der Storkower Straße an der Anschlussstelle Storkow geriet der Wohnmobil-Fahrer auf die Mittelinsel. Er stieß gegen ein Verkehrsschild und kam zum Stehen.

Fahrer versucht zu Fuß zu flüchten

Der leicht verletzte Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten. Polizisten konnten den 37-Jährigen aber stellen und festnehmen. Das Wohnmobil war durch den Unfall nicht mehr fahrfähig.

Der Mann kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für weitere Maßnahmen wurde er der Polizei Fürstenwalde überstellt. Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.