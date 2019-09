Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Moabit ist eine 46-Jährige Frau ums Leben gekommen. Es handelt sich um die Mieterin der Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Feuerwehr brach das Feuer in der sechsten Etage im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Turmstraße gegen 1.00 Uhr in der Nacht aus.

Die Ursache ist bisher nicht geklärt. Die Retter rückten mit rund 60 Mann an. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.