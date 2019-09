Berlin-Moabit: Tote Frau bei Feuer in der Turmstraße entdeckt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 15. September 2019 in Berlin.

+++ Wohnungsbrand in Moabit - tote Frau entdeckt +++

In einem Wohnhaus in der Turmstraße in Moabit ist in der Nacht zu Sonntag in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Während der Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte eine tote Frau. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln und 50 Mann im Einsatz. Die Brandursache wird ermittelt.

+++ Verpuffung bei Feuershow - drei Verletzte +++

In Mitte sind am Sonnabendabend drei Menschen bei einer Verpuffung verletzt worden. In der alten Klosterruine wurde eine Feuershow aufgeführt. Dort kam es zu einer Verpuffung. Die drei Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach dem Unfall wurde die Veranstaltung abgebrochen. Etwa 200 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäude.

Bei der Verpuffung in der Klosterruine sind drei Menschen verletzt worden.

Foto: Peise