Razzia in Charlottenburg: Polizei durchsucht Shisha-Bars und Restaurants

Razzia in Charlottenburg: Die Polizisten wurden auch in diesem Restaurant mit Shisha-Bar aktiv.

Kriminalität Polizei führt Großrazzia in Charlottenburg durch

Berlin. Ein Großaufgebot der Berliner Polizei hat am Freitagabend bei einer Razzia in Charlottenburg unter anderem Shisha-Bars, Wettbüros und Restaurants kontrolliert. Im Visier der Ermittler waren zudem Fahrer hochmotorisierter Autos, sogenannte Profilierungsfahrer.

Dieser weiße Audi wurde beschlagnahmt.

Foto: privat

Im Einsatz waren eine Hundertschaft, Hundeführer, der Verkehrsdienst und die Steuerfahndung. Die "Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten" von LKA und Zollfahndung wurde ebenfalls aktiv.

Zu den überprüften Läden zählte unter anderem ein Restaurant mit Shisha-Bar an der Bundesallee. Die Aktion richtet sich gegen die Organisierte Kriminalität.

Eine unfachmännisch und ungeprüft eingebaute Abluftanlage führte zur Schließung eines Lokals.

Während der Aktion wurde am Freitagabend ein Laden wegen erheblicher Gewerbeverstöße und Verstößen gegen die Bauordnung geschlossen. Dort war eine Abluftanlage ohne Genehmigung unfachmännisch in Betrieb.

Ein Eimer mit unversteuertem Shisha-Tabak

Foto: privat

Die Steuerfahndung beschlagnahmte zudem einen weißen Audi wegen Steuerschulden, außerdem 33,5 Kilogramm unversteuerten Shishatabak.

Razzia in Charlottenburg: Druck auf kriminelle Clans steigt

In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Razzien gekommen, vor allem in Neukölln. Auch andere Bezirke rücken in den Fokus der Ermittler. Denn seitdem berlinweit der Druck auf kriminelle Clans steigt, stellen die Beamten Wanderungsbewegungen fest.

Aus Behördenkreisen erfährt man, dass die Zeit drängt: Neben Neukölln haben Ermittler in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Reinickendorf vermehrt Aktivitäten krimineller Familienclans wahrgenommen.

