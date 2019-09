Kriminalität Polizei führt Großrazzia in Charlottenburg durch

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend eine Razzia in Charlottenburg-Wilmersdorf begonnen. Diverse Lokalitäten wurden kontrolliert, darunter zum Beispiel ein Restaurant mit Shisha-Bar an der Bundesallee. Auch Personen wurden überprüft. Die Polizei war mit einem Großaufgebot angerückt. Die Einsatzhundertschaft, Hundeführer, Verkehrsdienst, LKA und Steuerfahndung arbeiten bei den Ermittlungen zusammen. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zig von LKA und Zollfahndung wurde ebenfalls aktiv.

Die Aktion richtet sich gegen die Organisierte Kriminalität und nimmt daher Shishabars, Wettbüros und ähnliche Läden in den Blick. Die Polizei wollte außerdem sogenannten Profilierungsfahrer, also Autoposer, kontrollieren.

Dieser weiße Audi wurde beschlagnahmt.

Foto: privat

Während der Aktion wurde am Freitagabend ein Laden wegen erheblicher Gewerbeverstöße und Verstößen gegen die Bauordnung geschlossen. Dort war eine Abluftanlage ohne Genehmigung unfachmännisch in Betrieb.

Eine unfachmännisch und ungeprüft eingebaute Abluftanlage führte zur Schließung eines Lokals.

Die Steuerfahndung beschlagnahmte einen weißen Audi wegen Steuerschulden, außerdem 33,5 Kilogramm unversteuerten Shishatabak.

Ein Eimer mit unversteuertem Shisha-Tabak

Foto: privat