Polizei stoppt Drogenverkauf im Spätkauf

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagnachmittag in einem Spätkauf in Schöneberg zwei Personen festgenommen, die dort Drogenhandel betrieben. Der Spätkauf wurde daraufhin geschlossen, wie die Polizei mitteilte. In dem Geschäft seien Kokain, Bonzai und mit psilocybinhaltigen Pilzen versetzte Schokoriegel verkauft worden. Diese seien allerdings im Spätkauf nicht offen präsentiert worden, sondern nur auf Nachfrage erhältlich gewesen.

Auch zwei Mobiltelefone, Bargeld und mehrere Prepaid-Handykarten wurden beschlagnahmt.