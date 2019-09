Blaulicht-Blog: Feuer auf dem Gelände von Schloss Dammsmühle

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 13. September 2019 in Berlin.

+++ Autofahrerin scheitert an U-Turn und baut Unfall +++

Bei einem Wendeversuch ist eine Autofahrerin mit einem Wagen im Gegenverkehr mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Die 48-Jährige kam nach dem Unfall mit einem Schock ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte demnach am späten Donnerstagabend versucht, auf dem Kurfürstendamm in Halensee zu wenden und war dabei auf das andere Auto gefahren. Dessen drei Insassen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt ambulant behandelt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrfähig.

+++ Feuer auf dem Gelände von Schloss Dammsmühle +++

In Schönwalde im Landkreis Barnim brannte in der Nacht ein Gebäude auf dem Gelände vom Schloss Dammsmühle. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen stundenlang im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.