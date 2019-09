Neukölln - Polizei Berlin startet schärfere Verkehrskontrollen

Berlin. Ein dreitägiger Schwerpunkteinsatz der Berliner Polizei hat am Mittwoch unter anderem in Neukölln begonnen. Insgesamt sind 1200 Polizisten an 200 Orten in ganz Berlin im Einsatz. Je nach Ortsteil und Verkehrslage setzen die Beamten dabei unterschiedliche Schwerpunkte.

Rund zehn Polizisten stehen beispielsweise am Mittwochvormittag im Reuterkiez in Neukölln. Hier kontrollieren sie Autofahrer, die durch die Weserstraße fahren - eine von 23 Fahrradstraßen in Berlin. Eigentlich dürfen hier nur Fahrradfahrer und Anlieger fahren. Eigentlich. Doch immer wieder fahren hier auch Autos entlang, die hier nichts zu suchen haben.

„Wir kontrollieren heute die, die augenscheinlich hier nicht reinfahren dürfen“, erklärt Rainer Paetsch, Leiter der Berliner Verkehrsüberwachung. Wer erwischt wird, wird darüber aufgeklärt, dass er als Autofahrer nicht in einer Fahrradstraße fahren darf - und bekommt ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro. „Dummheit schützt vor Strafe nicht“, sagt Paetsch.

Das will die Polizei gezielt überwachen

Fehler bei Abbiegen

Alkohol- und Drogenkonsum

Geschwindigkeitsdelikte

Missachten roter Ampeln

Schulwege

Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt

Verkehrswidriges Verhalten an Fahrradstraßen

E-Scooter-Nutzer und Fahrradfahrer

Falschparken, besondere auf Radwegen, Busspuren, in zweiter Reihe und an Einmündungen und Kreuzungen

Mehr Polizeimeldungen:

Blaulicht-Blog: Feuer in Imbiss in Kreuzberg ausgebrochen

Unfall: Vater überfährt sein Kind (4) beim Ausparken

Mülller verurteilt antisemitische Attacke in Friedrichshain