Oranienburg: Unbekannter zeigt gegenüber Gedenkstättenbesuchern den Hitlergruß

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 10. September 2019 in Berlin.

+++ Unbekannter zeigt gegenüber Gedenkstättenbesuchern den Hitlergruß +++

Berlin. Ein unbekannter Mann soll am Bahnhof von Oranienburg (Oberhavel) gegenüber Besuchergruppen auf dem Weg zur KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte habe dies am Montag angezeigt, berichtete die Polizeidirektion Nord am Dienstag. Betroffen sollen vier Reisegruppen aus Amerika, Brasilien, England und Spanien gewesen sein. Die Polizei konnte den Mann, der etwa 40 Jahre alt sein soll, zunächst nicht ermitteln. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

+++ Feuer in Imbiss in Kreuzberg ausgebrochen +++

An der Körtestraße in Kreuzberg hat es in einem Imbiss gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen aber bereits erloschen. Polizisten hatten festgestellt, dass die Hintertür des Geschäfts geöffnet war. Die Kriminalpolizei ermittelt, es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Foto: Morris Pudwell

+++ Stolperstein in Schöneberg beschädigt +++

Ein Stolperstein in Schöneberg ist beschädigt worden. Unbekannte sollen versucht haben, den Stolperstein an der Crellestraße Ecke Kolonnenstraße zu entfernen. Dabei war die Messingkappe des Steins beschädigt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Maskiert Männer rauben Supermarkt aus +++

Zwei Männer haben mit einer Pistole einen Supermarkt in Prenzlauer Berg überfallen. Die maskierten Unbekannten betraten am Montagabend gegen 21 Uhr das Geschäft an der Kniprodestraße, bedrohten zwei Angestellte mit einer Waffe und forderten die Einnahmen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Mitarbeiter gaben den Räubern einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Diese flüchteten in unbekannte Richtung. Die 27 und 35 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter blieben unverletzt.

+++ Betrunken ins Gleisbett gefahren +++

Ein alkoholisierter Mann hat am Montagabend in Pankow sein Auto ins Gleisbett der Straßenbahn gesetzt. Der 37-Jährige war gegen 21.45 Uhr auf der Breiten Straße unterwegs, folgte dann jedoch den Straßenbahnschienen und landete im Stiftsweg im Gleisbett. An der dortigen Haltestelle war Endstation. Die angeforderte Berliner Feuerwehr musste den VW wieder zurück auf die Straße bringen. Beschädigungen entstanden nicht. Ein Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Wert von 1,2 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Straßenbahnverkehr der Linie 50 war bis 22.45 Uhr unterbrochen.

+++ Mit Messer und Schusswaffe in den Supermarkt +++

Bewaffnet mit einem Messer und einer Schusswaffe überfielen Räuber in der vergangenen Nacht einen Supermarkt in Marzahn. Ermittlungen zufolge passten die drei Täter gegen 22.20 Uhr einen 56-jährigen Mitarbeiter des Ladens in der Marchwitzastraße ab, als dieser das Geschäft verlassen wollte. Sie drängten ihn zurück in den Markt, wo sich noch eine Mitarbeiterin befand. Das Trio forderte Geld und entkam im Anschluss mit der Beute. Die Supermarkt-Mitarbeiter kamen mit dem Schrecken davon.