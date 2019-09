Polizei und Feuerwehr in Berlin:

Feuer in Imbiss in Kreuzberg: Brandstiftung vermutet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 10. September 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog:Feuer in Imbiss in Kreuzberg ausgebrochen

+++ Feuer in Imbiss in Kreuzberg ausgebrochen +++

Berlin. An der Körtestraße in Kreuzberg hat es in einem Imbiss gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen aber bereits erloschen. Polizisten hatten festgestellt, dass die Hintertür des Geschäfts geöffnet war. Die Kriminalpolizei ermittelt, es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

+++ Maskiert Männer rauben Supermarkt aus +++

Zwei Männer haben mit einer Pistole einen Supermarkt in Prenzlauer Berg überfallen. Die maskierten Unbekannten betraten am Montagabend gegen 21 Uhr das Geschäft an der Kniprodestraße, bedrohten zwei Angestellte mit einer Waffe und forderten die Einnahmen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Mitarbeiter gaben den Räubern einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Diese flüchteten in unbekannte Richtung. Die 27 und 35 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter blieben unverletzt.