Pankow: Kleintransporter ausgebrannt - Polizei ermittelt

+++ Kleintransporter in Pankow ausgebrannt +++

Ein Kleintransporter ist in Pankow ausgebrannt. Das Auto stand am frühen Montagmorgen an der Talstraße in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben der Polizei wurde ein weiterer Wagen durch die entstandene Hitze beschädigt. Außerdem soll in der Nähe der Brandstelle ein Kanaldeckel auf der Straße gelegen haben. Ob dieser die Einsatzkräfte behindern sollte, war jedoch unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

+++ Störungen auf der S-Bahn-Linie am Hauptbahnhof +++

Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen am Berliner Hauptbahnhof zu Verspätungen und Zugausfällen. Wegen Signalstörungen fahren die Linien S3, S5, S7 und S9 nicht fahrplanmäßig, wie es in einem Störungshinweis der S-Bahn heißt. Der Zugverkehr ist zwischen Friedrichstraße und Bahnhof Zoo unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird laut S-Bahn eingerichtet. Fahrgäste sollen die Regionalzüge der Linien RE1, RE2, RE 7 und RB14 nutzen.

S3 verkehrt Erkner <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Spandau

verkehrt Erkner <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Spandau S5 verkehrt Strausberg Nord / Hoppegarten <> Warschauer Straße

verkehrt Strausberg Nord / Hoppegarten <> Warschauer Straße S7 verkehrt Ahrensfelde <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Potsdam Hauptbahnhof

verkehrt Ahrensfelde <> Friedrichstraße, sowie Charlottenburg <> Potsdam Hauptbahnhof S9 verkehrt Flughafen Schönefelde <> Treptower Park, sowie Zoologischer Garten <> Spandau

"Zur Umfahrung bitte die Verkehrsmittel der BVG benutzen", heißt es in einer weiteren Mitteilung der Berliner S-Bahn.

+++ Müllcontainer brennen auf Schulgelände +++

Einsatzkräfte beim Löschen eines Müllcontainers auf einem Schulgelände an der Blücherstraße in Kreuzberg.

Auf dem Gelände einer Schule an der Blücherstraße in Kreuzberg haben am Sonntagabend mehrere Müllcontainer und Buschwerk gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

IC kollidiert in Brandenburg mit Wild - Mehrere Stunden Verspätung

Wegen eines Wildunfalls zwischen Wustermark und Ribbeck in Brandenburg haben Zugreisende in der Nacht zum Montag mehrere Stunden Verspätung hinnehmen müssen. Rund 450 Fahrgäste des ICs, der auf der Schnellstrecke von Berlin nach Hamm unterwegs war, hätten anderthalb Stunden in dem mitten im Wald verunfallten Zug auf Ersatzverkehr warten müssen, sagte ein Sprecher der Bahn am Montagmorgen. Die Strecke sei noch in der Nacht wieder freigegeben worden. Die restlichen Züge auf der Strecke hätten auf ein anderes Gleis ausweichen können. Einschränkungen für Reisende habe es auch am Morgen nicht gegeben, hieß es.

Laut Angaben der Bahn erfasste der IC das Wild gegen 21 Uhr. Der Zug wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien teilweise nur zu Fuß an den Unfallort gelangt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Ersatzzug habe die Fahrgäste zurück nach Berlin gebracht, von wo aus sie ihre Reise mit rund drei Stunden Verspätung fortsetzen konnten. Während der Sprecher der Bundespolizei sagte, bei dem Wild handele es sich wohl um einen Hirsch, konnte dies die Bahn nicht bestätigen.

+++ 105 Verletzte bei Verkehrsunfällen in Brandenburg +++

Die Polizei hat am Wochenende in Brandenburg 540 Verkehrsunfälle gezählt. 105 Menschen wurden dabei verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen sagte. Getötet wurde niemand. Bei 85 der 509 Unfälle gab es Verletzte. Bei 455 Unfällen entstanden Sachschäden.