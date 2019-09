Mann bedroht anderen mit dem Tod - Festnahme

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung am Sonnabendmorgen in Marzahn soll ein 38-Jähriger einen sieben Jahre älteren Mann mit dem Tode bedroht und angegriffen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr morgens auf einem Firmengelände an der Straße Zur Alten Börse.

Dabei attackierte der 38-Jährige den Älteren mit einer Hiebwaffe. Nur dem Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass der 45-Jährige durch den Angriff nicht schwer verletzt oder getötet wurde. Der Tatverdächtige flüchtete, nachdem weitere Zeugen hinzukamen.

Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes konnten den 38-Jährigen später in dessen Wohnung festnehmen. Er wurde einer Mordkommission überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.