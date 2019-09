Blaulicht-Blog: Mann in Fensterscheibe geschubst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 8. September 2019 in Berlin.

Berlin. ++++ Mann in Fensterscheibe geschubst +++

An der Berliner Straße in Pankow ist in der Nacht ein Mann von einem Bekannten in eine Schaufensterscheibe geschubst worden. Die Rettungskräfte trafen den 27-Jährigen gegen 2.25 Uhr stark blutend auf einer Treppe an. Der junge Mann erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Er gab an, mit dem mutmaßlichen Täter vorher auf einer Party gewesen zu sein.

+++ Fußgänger von Auto erfasst +++

Schwere Kopfverletzungen erlitt am Sonnabendabend ein Fußgänger, der gegen 20.30 Uhr bei Rot die Frankfurter Allee in Friedrichshain in Richtung Niederbarnimer Straße überqueren wollte. Ein 58 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung U-Bahnhof Samariterstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen erfasste den Mann. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Kia-Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.