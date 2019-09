Razzia in Neukölln: Polizei erneut im Einsatz gegen kriminelle Clans

Schwer bewaffnete Polizisten am Freitagabend vor einer Sportsbar an der Karl-Marx-Straße in Neukölln.

Erneut sind Fahnder in Neukölln unterwegs. Sie kontrollieren Shisha-Bars und Protz-Fahrer. Auch Politiker schauen sich den Einsatz an.

Berlin. Erneut ist die Polizei am Freitagabend zu einem Großeinsatz in Berlin-Neukölln ausgerückt. Im Fokus der Ermittler, Steuerfahnder und des Ordnungsamtes: Shisha-Bars und Protz-Fahrer in Nord-Neukölln. Zu einer Durchsuchung kam es nach 18 Uhr unter anderem auch in einer Sportsbar an der Karl-Marx-Straße.

Bei dem Einsatz mit dabei ist dieses Mal auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Begleitet wird er von Vertretern aus den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Auch Rainhard Naumann (SPD), Bezirksbürgermeister aus Charlottenburg-Wilmersdorf, hatte sich angekündigt.

Der Kampf gegen Clans und die organisierte Kriminalität soll auch in anderen Bezirken geführt werden. Wenn jetzt Vertreter weiterer Bezirke bei Razzien in Neukölln dabei sind, spricht vieles dafür, dass die Neuköllner Strategie der behördenübergreifenden Einsätze tatsächlich auf die ganze Stadt ausgerollt werden soll.

Polizisten kontrollieren am Freitagabend einen Mann vor einer Shisha-Bar in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Im September ist das auch Thema beim Rat der Bürgermeister. Und die Zeit drängt: Denn neben Neukölln haben Ermittler in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Reinickendorf vermehrt Aktivitäten krimineller Familienclans wahrgenommen. In Neukölln finden wöchentlich Großkontrollen statt. Und jedes Mal stellen die Beamten zahlreiche Verstöße fest.

