Drei Verletzte gab es bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Tempelhof in der Nacht zu Freitag.

An der Kreuzung Teilestraße Ecke Komturstraße in Tempelhof sind in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

